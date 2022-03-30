РФС отклонил апелляцию «Химок» по делу Кухты

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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил ходатайство подмосковных «Химок» по делу нападающего столичного «Локомотива» Яна Кухты.
РФС отклонил апелляцию «Химок» по делу Кухты
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Принято решение оставить вердикт контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) от 10 марта в силе, сообщает пресс-служба РФС.

В составе «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ с «Химками» появился Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч. Кухта реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем».

В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив» (3:2).

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» считают справедливым решение КДК РФС по Кухте.

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