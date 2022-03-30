Firenze Viola: «Фиорентина» намерена летом продать Кокорина

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Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» хочет расстаться с российским нападающим Александром Кокориным.
Firenze Viola: «Фиорентина» намерена летом продать Кокорина
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Как сообщает Firenze Viola со ссылкой на La Repubblica Firenze, летом флорентийцы снова попытаются продать 31-летнего игрока. До этого в клубе думали расторгнуть контракт с форвардом, но потом пришли к выводу, что это невыгодно. 

При этом «Фиорентина» планировала продать Кокорина в январе, но потенциальных покупателей смущала его высокая зарплата, которая составляет €1,8 млн.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. 

Ранее главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о желании поработать с Кокориным.

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