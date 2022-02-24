Юран: я бы с удовольствием с Кокориным поработал

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Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о желании поработать с российским форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.
Юран: я бы с удовольствием с Кокориным поработал
  • © Massimo Paolone/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в «Химках». Если такой шанс представится, я буду только за», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. 

В «Химках» Юран сменил Игоря Черевченко, контракт с которым был расторгнут по взаимному согласию сторон. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах.

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