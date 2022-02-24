Президент «Урала» не исключил, что легионеры могут покинуть Россию

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказался о возможном отъезде легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с обострившейся политической ситуацией.
Президент «Урала» не исключил, что легионеры могут покинуть Россию
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Сейчас всё может случиться. Ещё раз говорю: я ничего не знаю. Могут сказать: «Мы не хотим играть», но откуда мне сейчас знать. У нас уехал человек в прошлом году, просто сказал, что закончил с футболом, и всё», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Он также рассказал, что узнаёт всю информацию через прессу. Президент отметил, что футболисты в «Урале» получают зарплату в рублях, а не в евро.

26 февраля должен стартовать второй круг чемпионата России.

Ранее Адамов рассказал, что первым на него вышел «Локомотив», но он сразу решил перейти в «Зенит».

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