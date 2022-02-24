Адамов: первым на меня вышел «Локомотив», но я сразу решил перейти в «Зенит»

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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов рассказал о своём несостоявшемся трансфере в московский «Локомотив».
Адамов: первым на меня вышел «Локомотив», но я сразу решил перейти в «Зенит»
  • РИА Новости

«Предложение от «Локомотива» действительно было. Но это, скорее, вопрос не ко мне, а к руководству «Урала». Да, первым на меня вышел «Локомотив». Но как только появился вариант с «Зенитом», сразу согласился», — цитирует Адамова «Чемпионат».

Адамов подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. Футболист выступал за «Урал» с января 2021 года. В нынешнем сезоне Адамов провёл 19 матчей за команду и забил один мяч. 

Ранее сообщалось, что «Динамо» отменило пресс-конференцию перед матчем с «Химками».

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