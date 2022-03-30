Васильев назвал Баха главным виновником всех проблем мирового спорта

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Васильев назвал Баха главным виновником всех проблем мирового спорта
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«Томас Бах, на мой взгляд, — это главный виновник всех проблем в мировом спорте на сегодняшний день», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Он отметил, что именно Бах разрушил принцип «спорт вне политики» вместо того, чтобы стремиться к миру, и призвал все международные федерации отстранять российских спортсменов от соревнований.

«Он поставил крест на олимпийском движении, поэтому я считаю, что это главный виновник всего, что происходит с нашими спортсменами. Под давлением он или нет — это уже другой вопрос», — добавил Васильев.

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Васильев заявил, что Бах похоронил олимпийский спорт.

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