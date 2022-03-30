Матыцин считает, что РФС имеет хорошие шансы на сохранение членства в ФИФА
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«Шансы хорошие. Знаю уважительное отношение к президенту РФС Александру Дюкову со стороны и ФИФА, и УЕФА. И огромнейший вклад нашей страны в организацию и проведение соревнований. Думаю, ФИФА это тоже понимает», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, что 31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.
До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) не собирается уходить в Азиатскую конфедерацию.