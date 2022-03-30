Матыцин считает, что РФС имеет хорошие шансы на сохранение членства в ФИФА

Министр спорта России Олег Матыцин оценил шансы Российского футбольного союза (РФС) остаться членом Международной федерации футбола (ФИФА).

«Шансы хорошие. Знаю уважительное отношение к президенту РФС Александру Дюкову со стороны и ФИФА, и УЕФА. И огромнейший вклад нашей страны в организацию и проведение соревнований. Думаю, ФИФА это тоже понимает», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что 31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.

До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) не собирается уходить в Азиатскую конфедерацию.