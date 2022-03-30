«Чемпионат»: РФС не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола

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Российский футбольный союз (РФС) не собирается уходить в Азиатскую конфедерацию даже в случае бана от Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Чемпионат»: РФС не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, РФС не хочет уходить из европейского футбола и планирует остаться в УЕФА после снятия ограничений.

31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА. 

До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров.

Ранее сообщалось, что в ФИФА не заинтересованы в исключении России из состава организации.

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