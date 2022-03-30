«Чемпионат»: в ФИФА не заинтересованы в исключении России из состава организации
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Как сообщает «Чемпионат», на данный момент в ФИФА и УЕФА намерены после нормализации геополитической ситуации обсуждать возращение России.
31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.
До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы РФС отстоять свою позицию на конгрессе ФИФА.