«Чемпионат»: в ФИФА не заинтересованы в исключении России из состава организации

Короткая ссылка
В Международной федерации футбола (ФИФА) не собираются исключать Российский футбольный союз (РФС) из состава организации.
«Чемпионат»: в ФИФА не заинтересованы в исключении России из состава организации
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Scheuber - FIFA

Как сообщает «Чемпионат», на данный момент в ФИФА и УЕФА намерены после нормализации геополитической ситуации обсуждать возращение России.

31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.

До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы РФС отстоять свою позицию на конгрессе ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить