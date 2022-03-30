«Чемпионат»: в ФИФА не заинтересованы в исключении России из состава организации

В Международной федерации футбола (ФИФА) не собираются исключать Российский футбольный союз (РФС) из состава организации.

Как сообщает «Чемпионат», на данный момент в ФИФА и УЕФА намерены после нормализации геополитической ситуации обсуждать возращение России.

31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.

До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы РФС отстоять свою позицию на конгрессе ФИФА.