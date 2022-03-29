Губерниев оценил шансы РФС отстоять свою позицию на конгрессе ФИФА

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о 72-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), на котором, возможно, будет затронут вопрос об исключении Российского футбольного союза (РФС).

«Я поехал бы, помог бы, безусловно, со своим международным авторитетом, но нахожусь в Тюмени на биатлоне, поэтому Александру Алаеву придётся справляться без меня», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, на конгресс нужно было отправить Андрея Аршавина или Валерия Карпина.

Российскую делегацию возглавил генеральный секретарь Алаев. Алексей Сорокин рассказал, что в повестку конгресса не включено обсуждение статуса РФС, однако он не исключил, что этот вопрос может быть поднят в ходе заседания.

Известный спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что на конгрессе ФИФА 31 марта в Дохе будет обсуждаться приостановка членства или исключение РФС.

Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения членства в УЕФА.