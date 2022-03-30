Языджи вернётся в расположение ЦСКА из сборной Турции 31 марта

Футбольный агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, сообщил, когда его клиент вернётся в расположение армейцев из сборной Турции.

«Юсуф прилетит в Москву завтра. Чувствует себя хорошо. Травма практически не беспокоит», — цитирует Чебеджи Sport24.

Футболист получил лёгкое повреждение в расположении сборной Турции. По словам его агента, спортсмен просто испытывал спазматическую боль на фоне усталости.

Напомним, что ЦСКА арендовал Языджи этой зимой у французского «Лилля» до конца сезона. Он провёл в составе красно-синих пять матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

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