Языджи вернётся в расположение ЦСКА из сборной Турции 31 марта
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«Юсуф прилетит в Москву завтра. Чувствует себя хорошо. Травма практически не беспокоит», — цитирует Чебеджи Sport24.
Футболист получил лёгкое повреждение в расположении сборной Турции. По словам его агента, спортсмен просто испытывал спазматическую боль на фоне усталости.
Напомним, что ЦСКА арендовал Языджи этой зимой у французского «Лилля» до конца сезона. Он провёл в составе красно-синих пять матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил тренерскую карьеру Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА.