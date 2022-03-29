Романцев положительно оценил тренерскую карьеру братьев Березуцких в ЦСКА

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил работу Алексея и Василия Березуцких в столичном ЦСКА.
Романцев положительно оценил тренерскую карьеру братьев Березуцких в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«То, как они начали в новой профессии, действительно впечатляет. Конечно, новое лицо ЦСКА появилось не сразу с приходом Алексея Березуцкого, а потом и Василия. Сказалась ещё и удачная работа селекционной службы, отыскавшей Гбамена, Карраскаля и Языджи», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что ЦСКА сейчас на очень хорошем ходу. По мнению Романцева, новые иностранные футболисты отлично вписались в команду. Он пожелал удачи братьям в ЦСКА.

Алексей Березуцкий возглавил команду весной 2021 года после ухода Ивицы Олича. Василий присоединился к брату в январе 2022-го. До этого он входил в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

Ранее агент Языджи рассказал о состоянии футболиста после травмы в расположении сборной Турции.

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