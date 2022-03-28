Агент Языджи рассказал о состоянии футболиста после травмы в расположении сборной Турции

Агент полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи рассказал о состоянии своего клиента после травмы в расположении сборной Турции.

«Ничего серьёзного. Это была спазматическая боль, основанная на усталости. Решили, что Языджи пропустит тренировку в качестве меры предосторожности. Он сможет сыграть против «Урала» 3 апреля», — цитирует Чебеджи «РБ Спорт».

ЦСКА арендовал Языджи этой зимой у французского «Лилля» до конца сезона. Он провёл в составе красно-синих пять матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА Языджи получил травму в расположении сборной Турции.