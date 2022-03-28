Футболист ЦСКА Языджи получил травму в расположении сборной Турции
Как сообщается на сайте Федерация футбола Турции (TFF), игрок получил травму в расположении национальной команды, из-за чего не участвовал в минувшей тренировке сборной.
ЦСКА арендовал Языджи этой зимой у французского «Лилля» до конца сезона. Он провёл в составе красно-синих пять матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов допустил, что красно-синие могут побороться за чемпионство.