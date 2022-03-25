Кузнецов допустил, что ЦСКА может побороться за чемпионство
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«Ситуация в ЦСКА стабилизировалась: команда начала показывать привлекательный и результативный футбол, который даёт возможность при хорошем раскладе побороться за чемпионство», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует же в РПЛ «Зенит» (48).
В 23-м туре первенства подопечные Алексея Березуцкого сыграют с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 3 апреля. Начало — в 16:30 мск.
Ранее турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что останется в клубе до конца сезона.