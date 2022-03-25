Кузнецов допустил, что ЦСКА может побороться за чемпионство

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что думает об игре красно-синих после зимнего перерыва.
Кузнецов допустил, что ЦСКА может побороться за чемпионство
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Ситуация в ЦСКА стабилизировалась: команда начала показывать привлекательный и результативный футбол, который даёт возможность при хорошем раскладе побороться за чемпионство», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне ЦСКА (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует же в РПЛ «Зенит» (48).

В 23-м туре первенства подопечные Алексея Березуцкого сыграют с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 3 апреля. Начало — в 16:30 мск.

Ранее турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи заявил, что останется в клубе до конца сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить