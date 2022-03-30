Червиченко сомневается, что сборная России вышла бы на ЧМ-2022

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, могла ли сборная России побороться за выход на чемпионат мира — 2022 по футболу в Катаре.

«Мы не сильнее Швеции, мы не сильнее Польши. Почему кому-то кажется, что мы бы вышли на чемпионат мира? У меня большие сомнения в том, что мы бы обыграли поляков, а уж тем более выиграли бы финальный матч», — сказал Червиченко изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.

29 марта Польша обыграла Швецию в финале стыков со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на победу Польши над Швецией.