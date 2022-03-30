Канчельскис: было бы интересно посмотреть, как Россия сыграла бы с такой Польшей

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на победу Польши над Швецией в финале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«Не сказал бы, что меня впечатлила игра, но поляки — молодцы: проявили характер, обыграли шведов — 2:0. Они добыли результат и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, но не смогли реализовать свои моменты», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

При этом ему сложно сказать, что могла бы противопоставить Польше российская команда.

«Если бы матч состоялся, было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей. Как получилось в итоге, мы все, к сожалению, знаем. Будем следить за конгрессом ФИФА и надеяться только на лучшее», — добавил Канчельскис.

Сборная Польши обыграла Швецию со счётом 2:0 и вышла в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Отличились в минувшей встрече Роберт Левандовски и Пётр Зелиньский.

Напомним, что изначально Польша должна была сыграть с Россией в полуфинале стыков, но в итоге поляки автоматом вышли в финал из-за отстранения соперника в связи с ситуацией на Украине.

Ранее главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич высказался о выходе команды в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.