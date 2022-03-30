Михневич: это особенный вечер для всего польского футбола

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Новый главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич высказался о выходе команды в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Это особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола. Не будем забывать, что для некоторых наших игроков это, вероятно, последний шанс сыграть в финальной стадии чемпионата мира, и я очень рад, что они его не упустят», — цитирует пресс-служба УЕФА Михневича.

Сборная Польши обыграла команду Швеции со счётом 2:0 в финале стыковых матчей ЧМ-2022.

Напомним, что поляки должны были сыграть в полуфинале стыков с россиянами, однако из-за санкций против Российского футбольного союза (РФС) без борьбы пробились в финал плей-офф.

Ранее Левандовски прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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