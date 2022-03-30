Ибрагимович ответил на вопрос о продолжении карьеры в сборной Швеции

Нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович заявил, что не планирует завершать карьеру в национальной команде после поражения от Польши в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

«Я буду играть за сборную столько, сколько смогу. Тренер доволен, я тоже. Я постараюсь играть так долго, как смогу. Этот матч не решит моего будущего», — цитирует Ибрагимовича Przegląd Sportowy.

Шведский нападающий в матче с Польшей вышел на поле на 79-й минуте и не отметился результативными действиями. Всего за сборную Швеции он провёл 120 матчей и забил 62 мяча.

Напомним, что сборная Польши обыграла Швецию со счётом 2:0 и вышла в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Отличились в минувшей встрече Роберт Левандовски и Пётр Зелиньский.

Ранее главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич высказался о выходе команды в финальную часть чемпионата мира.