Матыцин призвал футболистов быть скромнее

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о предложении введения потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Потолок зарплат в этих сложных условиях может дать понять нашим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно заложить в премиальные», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что для развития спорта необходимо введение потолка зарплат для футболистов чемпионата страны.

Ранее Матыцин заявил, что с 2019 по 2024 годы Россия потратит 24 млрд рублей на развитие футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить