Матыцин призвал футболистов быть скромнее
«Потолок зарплат в этих сложных условиях может дать понять нашим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно заложить в премиальные», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что для развития спорта необходимо введение потолка зарплат для футболистов чемпионата страны.
Ранее Матыцин заявил, что с 2019 по 2024 годы Россия потратит 24 млрд рублей на развитие футбола.