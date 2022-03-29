Романцев: Слуцкий не сказал ничего крамольного даже для условной дисквалификации

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал наказание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за его реакцию на судейство в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Считаю, что даже для условной дисквалификации ничего крамольного Леонид Викторович не сказал. И обсуждать нужно не его поведение, а то, почему тема судейства продолжает оставаться в нашем футболе одной из главных проблем», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что даже у самого удачливого тренера всегда хватит врагов.

«Попрошу уважаемого мной Леонида Викторовича постараться не давать им лишнего повода трепать своё доброе имя», — добавил Романцев.

Напомним, что Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова в матче «Рубин» — «Ростов» (1:2) и жёстко раскритиковал его. Тренер был оштрафован и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.

Ранее Романцев оценил работу Алексея и Василия Березуцких в столичном ЦСКА.