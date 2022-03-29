Тошич: верю, что российские клубы вернут в еврокубки
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«Футболисты должны быть терпеливыми и подождать, когда всё это закончится. Верю, что российские клубы вернут в еврокубки и они будут бороться за самые высокие места. Надеюсь, что всё решится позитивно», — цитирует Тошича «РБ Спорт».
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее РФС сообщил, что в июне юношескую сборную России могут допустить к участию в соревнованиях.