Джиган назвал возможный поединок между Емельяненко и Харитоновым «мифическим»

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Российский рэп-исполнитель Джиган отреагировал на возможный поединок с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова на футбольном стадионе.
Джиган назвал возможный поединок между Емельяненко и Харитоновым «мифическим»
  • РИА Новости

«Так же, как и мой с Сашей! Мифический бой», — написал Джиган.

Ранее появилась информация о том, что поединок между Емельяненко и Харитоновым пройдёт 12 июня в Москве на футбольном поле.

Харитонов в своём последнем бою 19 марта по правилам бокса раздельным решением судей одолел американца Малика Скотта. Александр Емельяненко 24 февраля на голых кулаках выиграл российско-американского ветерана Джеффа Монсона.

Ранее Хрюнов сообщил, что бой Александр Емельяненко — Харитонов вряд ли состоится.

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