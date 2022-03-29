Джиган назвал возможный поединок между Емельяненко и Харитоновым «мифическим»
- РИА Новости
«Так же, как и мой с Сашей! Мифический бой», — написал Джиган.
Ранее появилась информация о том, что поединок между Емельяненко и Харитоновым пройдёт 12 июня в Москве на футбольном поле.
Харитонов в своём последнем бою 19 марта по правилам бокса раздельным решением судей одолел американца Малика Скотта. Александр Емельяненко 24 февраля на голых кулаках выиграл российско-американского ветерана Джеффа Монсона.
Ранее Хрюнов сообщил, что бой Александр Емельяненко — Харитонов вряд ли состоится.