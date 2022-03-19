Хрюнов сообщил, что бой Александр Емельяненко — Харитонов вряд ли состоится

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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что не собирается организовывать поединок между бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.
Хрюнов сообщил, что бой Александр Емельяненко — Харитонов вряд ли состоится
  • РИА Новости

«Я очень уважаю Александра Емельяненко. Он действительно звезда поп-ММА. Желаю ему успехов, удачи, но считаю, что такой бой невозможен», — цитирует Хрюнова Sport24.

Он добавил, что Емельяненко и Харитонов — бойцы абсолютно разного уровня. По его мнению, Емельяненко — это давно забытое прошлое, а Харитонов — мотиватор заниматься спортом и боксом.

Харитонов 19 марта по правилам бокса раздельным решением судей одолел американца Малика Скотта.

Ранее британский боец тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высказался о будущем поединке с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

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