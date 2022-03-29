Дмитриев: казалось, Тарасова и Морозов сами себя недооценивали

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев поделился впечатлениями от выступления российских пар в течение сезона.
Дмитриев: казалось, Тарасова и Морозов сами себя недооценивали
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Хорошо оцениваю выступления российских пар в сезоне. Возможно, Бойкова и Козловский могли выступить чуть лучше на ОИ-2022. Продолжение карьеры Тарасовой и Морозова — индивидуальный вопрос. Казалось, что они не могут собрать всё воедино и немного сами себя недооценивали, но сейчас они вышли на нужный уровень», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Напомним, что Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу на ОИ-2022, а также выиграли золотые медали в командном турнире. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

Из-за отстранения ISU все российские фигуристы пропустили чемпионат мира во французском Монпелье, который состоялся с 21 по 27 марта.

Ранее три российские пары превзошли мировой рекорд в произвольной программе на Кубке Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить