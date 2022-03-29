Дмитриев: казалось, Тарасова и Морозов сами себя недооценивали

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев поделился впечатлениями от выступления российских пар в течение сезона.

«Хорошо оцениваю выступления российских пар в сезоне. Возможно, Бойкова и Козловский могли выступить чуть лучше на ОИ-2022. Продолжение карьеры Тарасовой и Морозова — индивидуальный вопрос. Казалось, что они не могут собрать всё воедино и немного сами себя недооценивали, но сейчас они вышли на нужный уровень», — цитирует Дмитриева ТАСС.

Напомним, что Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу на ОИ-2022, а также выиграли золотые медали в командном турнире. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

Из-за отстранения ISU все российские фигуристы пропустили чемпионат мира во французском Монпелье, который состоялся с 21 по 27 марта.

Ранее три российские пары превзошли мировой рекорд в произвольной программе на Кубке Первого канала.