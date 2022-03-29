Манчини: мы должны извиниться перед итальянцами, что не повторим Евро-2020

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Турции.
Манчини: мы должны извиниться перед итальянцами, что не повторим Евро-2020
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«Мы сделали всё возможное, но всё равно должны извиниться перед итальянцами, потому что мы не подарим им такой же радости, как на Евро-2020. Сегодняшняя игра будет сложной на психологическом уровне для обеих команд», — цитирует Манчини Football Italia.

29 марта в рамках товарищеской встречи национальная команда Италии сыграет с Турцией в Конье. Начало — в 21:45 мск.

Напомним, что итальянцы на своём поле проиграли македонцам в полуфинале плей-офф стыков ЧМ-2022 со счётом 0:1, пропустив на второй компенсированной минуте встречи, и вылетели из квалификации.

Ранее Манчини заявил, что будет готовить сборную Италии к Евро-2024.

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