WBA отказалась лишать чемпионского титула Бивола, бой с Альваресом состоится

Руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) приняло решение отказаться лишать титула чемпиона мира россиянина Дмитрия Бивола.

«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Альвареса санкционирован как титульный», — цитирует ТАСС представителя команды Бивола.

7 мая Бивол проведёт бой против Альвареса на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

31-летний россиянин на профессиональном ринге одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету же мексиканца 57 выигранных поединков, одно поражение и две ничьих.

WBA из-за ситуации на Украине исключила из своего рейтинга всех российских боксёров.

Ранее американский тренер Джоэл Диас заявил, что Бивол может победить Альвареса.