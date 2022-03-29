WBA отказалась лишать чемпионского титула Бивола, бой с Альваресом состоится

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Руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) приняло решение отказаться лишать титула чемпиона мира россиянина Дмитрия Бивола.
WBA отказалась лишать чемпионского титула Бивола, бой с Альваресом состоится
  • AP
  • © Adam Hunger

«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Альвареса санкционирован как титульный», — цитирует ТАСС представителя команды Бивола.

7 мая Бивол проведёт бой против Альвареса на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

31-летний россиянин на профессиональном ринге одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету же мексиканца 57 выигранных поединков, одно поражение и две ничьих.

WBA из-за ситуации на Украине исключила из своего рейтинга всех российских боксёров.

Ранее американский тренер Джоэл Диас заявил, что Бивол может победить Альвареса.

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