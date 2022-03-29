WBA отказалась лишать чемпионского титула Бивола, бой с Альваресом состоится
- AP
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«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Альвареса санкционирован как титульный», — цитирует ТАСС представителя команды Бивола.
7 мая Бивол проведёт бой против Альвареса на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.
31-летний россиянин на профессиональном ринге одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету же мексиканца 57 выигранных поединков, одно поражение и две ничьих.
WBA из-за ситуации на Украине исключила из своего рейтинга всех российских боксёров.
Ранее американский тренер Джоэл Диас заявил, что Бивол может победить Альвареса.