ФСБР объявила о создании профессиональной борцовской лиги с рекордным призовым фондом

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о создании профессиональной лиги — Poddubny Wrestling League — для России и Белоруссии.
ФСБР объявила о создании профессиональной борцовской лиги с рекордным призовым фондом
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«В условиях санкционных ограничений мы форсировали создание лиги, ведь старты для наших спортсменов очень важны», — цитирует Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

По его словам, создание профессиональной борцовской лиги обсуждается очень давно, поскольку спортивная борьба — яркий вид спорта, востребованный у зрителя.

В турнирах также смогут принимать участие представители других стран. Первые соревнования должны пройти в Москве 19—20 мая. В программу состязаний вошли вольная, греко-римская и женская борьба, а также грэпплинг и панкратион.

Ранее Мамиашвили рассказал, в каких странах могут поддержать российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить