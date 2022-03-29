ФСБР объявила о создании профессиональной борцовской лиги с рекордным призовым фондом

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил о создании профессиональной лиги — Poddubny Wrestling League — для России и Белоруссии.

«В условиях санкционных ограничений мы форсировали создание лиги, ведь старты для наших спортсменов очень важны», — цитирует Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

По его словам, создание профессиональной борцовской лиги обсуждается очень давно, поскольку спортивная борьба — яркий вид спорта, востребованный у зрителя.

В турнирах также смогут принимать участие представители других стран. Первые соревнования должны пройти в Москве 19—20 мая. В программу состязаний вошли вольная, греко-римская и женская борьба, а также грэпплинг и панкратион.

Ранее Мамиашвили рассказал, в каких странах могут поддержать российских спортсменов.