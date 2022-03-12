Мамиашвили рассказал, в каких странах могут поддержать российских спортсменов

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, в каких странах могут поддержать отстранённых от международных соревнований отечественных атлетов.
Мамиашвили рассказал, в каких странах могут поддержать российских спортсменов
  • РИА Новости

«Поддержать нас могут те страны, где работают по-настоящему независимые люди. И мы будем всё чаще слышать их. Спорт всегда декларировался вне любых политических событий и воспринимался как канал для возможных коммуникаций. Начнём с того, что эта площадка исповедует равные права для всех и тиражирует жизнеутверждающие принципы: уважение к соперникам, уважение к проигравшему, умение порадоваться успеху победителя», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Покровская призналась, что верит в скорое возвращение отечественных атлетов на международные соревнования.

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