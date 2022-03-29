Комбаров — об ОПГ «Ромашка»: никаких заговоров в «Спартаке» не было

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал об истории с ОПГ «Ромашка» в столичной команде.
Комбаров — об ОПГ «Ромашка»: никаких заговоров в «Спартаке» не было
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«У нас был с братом ресторан «Ромашка», и мы часто собирались всей командой там. ОПГ «Ромашка» имела абсолютно шуточный характер. А когда начались конфликты, то значение аббревиатуры поменялось», — заявил Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

При этом он подчеркнул, что никаких заговоров в команде не было. Экс-защитник «Спартака» не подтвердил, что он, его брат Кирилл, Денис Глушаков и Артём Ребров входили в ОПГ «Ромашка».

«Не знаю, кто в неё входил. Для меня это было шуточное название», — заключил футболист.

Дмитрий Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.

Ранее Дмитрий Комбаров рассказал о драке с Парехой в «Спартаке».

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