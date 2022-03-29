Дмитрий Комбаров рассказал о драке с Парехой в «Спартаке»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как подрался с аргентинцем Николасом Парехой в раздевалке после матча в Грозном.

«Пареха пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошёл я, но он стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнётся драка. Так и получилось», — сказал Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

По его словам, во время инцидента в раздевалку вошёл Валерий Карпин, который тогда был главным тренером «Спартака».

«Он кайфанул, особенно после того как мы победили 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан», — заключил футболист.

Дмитрий Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.

Ранее Павел Андреев — агент, представляющий интересы защитника самарских «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, — рассказал о слухах, что его клиент вошёл в сферу интересов «Спартака».