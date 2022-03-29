Дмитрий Комбаров рассказал о драке с Парехой в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, как подрался с аргентинцем Николасом Парехой в раздевалке после матча в Грозном.
Дмитрий Комбаров рассказал о драке с Парехой в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Пареха пробил штрафной, мяч вылетел за пределы стадиона. Во второй раз к мячу подошёл я, но он стал спорить. Перекинулись парой ласковых слов. Подумал, что в раздевалке начнётся драка. Так и получилось», — сказал Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

По его словам, во время инцидента в раздевалку вошёл Валерий Карпин, который тогда был главным тренером «Спартака».

«Он кайфанул, особенно после того как мы победили 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан», — заключил футболист.

Дмитрий Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.

Ранее Павел Андреев — агент, представляющий интересы защитника самарских «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, — рассказал о слухах, что его клиент вошёл в сферу интересов «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить