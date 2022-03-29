Футбольный агент прокомментировал слухи о возможном переходе Горшкова в «Спартак»

Павел Андреев, агент, представляющий интересы защитника самарских «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, рассказал о слухах, что его клиент вошёл в сферу интересов московского «Спартака».

«Горшков может перейти в «Спартак»? Я даже комментировать это не буду. Смешно просто. Илья — игрок «Крыльев Советов», на этом всё», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Горшков перешёл из клуба «Чертаново» в «Крылья Советов» в августе 2020 года. Он провёл за самарцев 70 матчей, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

«Крылья Советов» (32 очка) по итогам 22 туров занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидером национального первенства является петербургский «Зенит» (48).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют домашний матч с «Уфой». Матч состоится 2 апреля в Самаре. Начало — в 14:00.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию об интересе к Горшкову.