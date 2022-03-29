Футбольный агент прокомментировал слухи о возможном переходе Горшкова в «Спартак»

Короткая ссылка
Павел Андреев, агент, представляющий интересы защитника самарских «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, рассказал о слухах, что его клиент вошёл в сферу интересов московского «Спартака».
Футбольный агент прокомментировал слухи о возможном переходе Горшкова в «Спартак»
  • РИА Новости

«Горшков может перейти в «Спартак»? Я даже комментировать это не буду. Смешно просто. Илья — игрок «Крыльев Советов», на этом всё», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Горшков перешёл из клуба «Чертаново» в «Крылья Советов» в августе 2020 года. Он провёл за самарцев 70 матчей, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

«Крылья Советов» (32 очка) по итогам 22 туров занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидером национального первенства является петербургский «Зенит» (48).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют домашний матч с «Уфой». Матч состоится 2 апреля в Самаре. Начало — в 14:00.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию об интересе к Горшкову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить