В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи об интересе «Спартака» к Горшкову

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Спортивный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию об интересе к защитнику команды Юрию Горшкову со стороны московского «Спартака».
В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи об интересе «Спартака» к Горшкову
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Ещё два месяца чемпионата. Мы готовимся к следующему матчу. И наши мысли только об этом. Переговоров со «Спартаком» не было», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».

Горшков выступает за «Крылья» с 2020 года. В этом сезоне он провёл 22 матча, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался о возможном уходе защитника Лукаса Айртона из московского «Спартака».

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