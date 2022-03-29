В «Крыльях Советов» прокомментировали слухи об интересе «Спартака» к Горшкову

Спортивный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию об интересе к защитнику команды Юрию Горшкову со стороны московского «Спартака».

«Ещё два месяца чемпионата. Мы готовимся к следующему матчу. И наши мысли только об этом. Переговоров со «Спартаком» не было», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».

Горшков выступает за «Крылья» с 2020 года. В этом сезоне он провёл 22 матча, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказался о возможном уходе защитника Лукаса Айртона из московского «Спартака».