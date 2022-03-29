Траньков: Медведева может делать всё, что хочет

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой.
Траньков: Медведева может делать всё, что хочет
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«У меня нет никакого мнения на этот счет. Женя — совершеннолетний человек и может делать что хочет. Всё-таки это не журнал Penthouse, а MAXIM», — цитирует Транькова Sport24.

Он также отметил, что Медведева — далеко не первая фигуристка, снимавшаяся в подобной фотосессии.

«Год назад Елизавета Туктамышева снималась точно в таком же журнале», — добавил Траньков.

28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась ещё в конце прошлого года. В продаже этот номер журнала появится 1 апреля.

Ранее Тарасова высказалась об откровенной фотосессии Медведевой.

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