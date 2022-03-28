Суд на два месяца арестовал бойца ММА Новосёлова по обвинению в изнасиловании
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосёлова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 мая», — сообщает РИА Новости.
Новосёлов 27 марта был задержан в Москве после возвращения с Украины сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в полицейский участок.
Бойца ММА обвиняют изнасиловании 18-летней девушки.
Новосёлов является чемпионом Европы по самбо, а в MMA на его счету 11 побед, два поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в Шереметьеве из-за перевозки наркотиков.