Суд на два месяца арестовал бойца ММА Новосёлова по обвинению в изнасиловании

В Тушинском суде Москвы вынесли решение арестовать бойца смешанных единоборств Максима Новосёлова по обвинению в изнасиловании.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосёлова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 мая», — сообщает РИА Новости.

Новосёлов 27 марта был задержан в Москве после возвращения с Украины сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в полицейский участок.

Бойца ММА обвиняют изнасиловании 18-летней девушки.

Новосёлов является чемпионом Европы по самбо, а в MMA на его счету 11 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в Шереметьеве из-за перевозки наркотиков.