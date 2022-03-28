ТАСС: футбольное «Динамо» не испытывает финансовых сложностей

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В московском футбольном клубе «Динамо» сообщили, что информация о финансовых сложностях команды не соответствует действительности.
ТАСС: футбольное «Динамо» не испытывает финансовых сложностей
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Бюджет «Динамо» подтверждён на ближайшие годы. Информация в СМИ о финансовых сложностях клуба неверна», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Подчёркивается, что «Динамо» не будет менять вектор развития. Клуб продолжит заниматься развитием воспитанников академии и делать ставку на сильный костяк из российских футболистов в главной команде.

СМИ 28 марта сообщили, что «Динамо» приостановили переговоры по контрактам с игроками до лета.

«Динамо» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в турнире «Зенит» (48).

Ранее агент Языджи рассказал о состоянии футболиста после травмы в расположении сборной Турции.

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