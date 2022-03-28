Источник: в «Динамо» приостановили переговоры по контрактам с игроками до лета

Руководство московского «Динамо» приостановило все переговоры с футболистами о новых контрактах до лета.

Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, такое решение связано с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе. Отмечается, что к переговорам вернутся летом.

Напомним, что по итогам 22-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отставание от лидера «Зенита» составляет пять очков.

Ранее агент Языджи рассказал о состоянии футболиста после травмы в расположении сборной Турции.