Источник: в «Динамо» приостановили переговоры по контрактам с игроками до лета

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Руководство московского «Динамо» приостановило все переговоры с футболистами о новых контрактах до лета.
Источник: в «Динамо» приостановили переговоры по контрактам с игроками до лета
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, такое решение связано с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе. Отмечается, что к переговорам вернутся летом.

Напомним, что по итогам 22-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отставание от лидера «Зенита» составляет пять очков.

Ранее агент Языджи рассказал о состоянии футболиста после травмы в расположении сборной Турции.

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