Источник: в «Динамо» приостановили переговоры по контрактам с игроками до лета
- РИА Новости
Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, такое решение связано с тяжёлой финансовой ситуацией в клубе. Отмечается, что к переговорам вернутся летом.
Напомним, что по итогам 22-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отставание от лидера «Зенита» составляет пять очков.
Ранее агент Языджи рассказал о состоянии футболиста после травмы в расположении сборной Турции.