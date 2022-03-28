«РБ Спорт»: Захарян может продолжить карьеру в «Байере»

Леверкузенский «Байер» заинтересован в услугах полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряня.

Представители 18-летнего хавбека провели переговоры с руководством «Байера». Сейчас Захарян находится в шорт-листе клуба. Немецкие скауты следят за успехами молодого футболиста, сообщает «РБ Спорт».

Полузащитник «Динамо» в 21 матче РПЛ сезона-2021/22 забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в €12 млн.

Ранее Захарян заявил, что его стиль игры приспособлен к европейскому футболу.