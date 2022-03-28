«РБ Спорт»: Захарян может продолжить карьеру в «Байере»
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- © Arsen Zakharyan
Представители 18-летнего хавбека провели переговоры с руководством «Байера». Сейчас Захарян находится в шорт-листе клуба. Немецкие скауты следят за успехами молодого футболиста, сообщает «РБ Спорт».
Полузащитник «Динамо» в 21 матче РПЛ сезона-2021/22 забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в €12 млн.
Ранее Захарян заявил, что его стиль игры приспособлен к европейскому футболу.