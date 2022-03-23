Захарян: мой стиль приспособлен к европейскому футболу

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Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своём стиле игры.
Захарян: мой стиль приспособлен к европейскому футболу
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер — из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу», — цитирует Захаряна пресс-служба «Динамо».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист принял участие в 21 матче, где забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» Захарян исключён из списка самых талантливых молодых футболистов мира.

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