Хавбек «Динамо» Захарян исключён из списка самых талантливых молодых футболистов мира
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18-летний российский футболист занимал в рейтинге Goal.com 11-е место. Однако в обновлённом рейтинге имя Захаряна отсутствует. На его месте значится подпись: «No player».
Захарян в сезоне-2021/22 в 21 матче забил пять мячей и сделал пять результативных передач.
«Динамо» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» интересуется польским футболистом «Динамо» Себастьяном Шиманьски.