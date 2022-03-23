Хавбек «Динамо» Захарян исключён из списка самых талантливых молодых футболистов мира

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Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Арсен Захарян исключён из списка самых талантливых футболистов мира.
Хавбек «Динамо» Захарян исключён из списка самых талантливых молодых футболистов мира
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

18-летний российский футболист занимал в рейтинге Goal.com 11-е место. Однако в обновлённом рейтинге имя Захаряна отсутствует. На его месте значится подпись: «No player».

Захарян в сезоне-2021/22 в 21 матче забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

«Динамо» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» интересуется польским футболистом «Динамо» Себастьяном Шиманьски. 

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