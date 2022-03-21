Mundo Deportivo: «Реал Сосьедад» интересуется польским футболистом «Динамо» Шиманьски

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Польский полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в испанском футбольном клуба «Реал Сосьедад».
Mundo Deportivo: «Реал Сосьедад» интересуется польским футболистом «Динамо» Шиманьски
  • Gettyimages.ru
  • © Andrachiewicz/PressFocus/MB Media

Как сообщает Mundo Deportivo, «Сосьедад» хочет заключить контракт с 22-летним хавбеком до конца нынешнего сезона. 

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 22 матча, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о целях столичного клуба на сезон.

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