Макаров: задача «Динамо» — чемпионство

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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о целях столичного клуба на сезон.
Макаров: задача «Динамо» — чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«У нас задача стоит — взять чемпионство, боремся за это. У нас задача — занять первое место, будем бороться до конца, а будет как будет», — цитирует Макарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидер — «Зенит» (48 очков).

Ранее Салихова раскритиковала идею об ужесточении наказания за оскорбления судей.

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