Салихова раскритиковала идею об ужесточении наказания за оскорбления судей

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на возможное ужесточение наказания за оскорбление судей в российском футболе.
Салихова раскритиковала идею об ужесточении наказания за оскорбления судей
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Вместо того чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров? Это убьёт последние остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Российский футбольный союз может внести корректировки в систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление арбитров. Отмечается, что за повторное нарушение правил футболист или сотрудник клуба может быть дисквалифицирован на восемь матчей, а штраф составит от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что арбитр Егоров оценил судейские решения в матче ЦСКА — «Рубин».

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