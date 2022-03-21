Салихова раскритиковала идею об ужесточении наказания за оскорбления судей

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на возможное ужесточение наказания за оскорбление судей в российском футболе.

«Вместо того чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров? Это убьёт последние остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Российский футбольный союз может внести корректировки в систему штрафов и ужесточить наказания за оскорбление арбитров. Отмечается, что за повторное нарушение правил футболист или сотрудник клуба может быть дисквалифицирован на восемь матчей, а штраф составит от 400 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что арбитр Егоров оценил судейские решения в матче ЦСКА — «Рубин».