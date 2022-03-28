Боксёр Батыргазиев проведёт бой против Гаджиалиева 2 апреля в Москве
- РИА Новости
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«Бой у нас переносится на 2 апреля в Москве. Соперник — Гайбатулла Гаджиалиев. Очень хороший, серьёзный боксёр», — цитирует ТАСС тренера.
23-летний Батыргазиев 24 декабря 2021 года победил венесуэльца Франклина Мансанилью техническим нокаутом. Российский боксёр является олимпийским чемпионом 2020 года.
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