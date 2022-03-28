Боксёр Батыргазиев проведёт бой против Гаджиалиева 2 апреля в Москве

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Эдуард Кравцов, тренер российского боксёра Альберта Батыргазиева, сообщил, когда его подопечный проведёт поединок против Гайбатуллы Гаджиалиева из Азербайджана.
Боксёр Батыргазиев проведёт бой против Гаджиалиева 2 апреля в Москве
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Бой у нас переносится на 2 апреля в Москве. Соперник — Гайбатулла Гаджиалиев. Очень хороший, серьёзный боксёр», — цитирует ТАСС тренера.

23-летний Батыргазиев 24 декабря 2021 года победил венесуэльца Франклина Мансанилью техническим нокаутом. Российский боксёр является олимпийским чемпионом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Алджэмейн Стерлинг поприветствовал российского бойца Петра Яна в США.

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