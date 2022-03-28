Боксёр Батыргазиев проведёт бой против Гаджиалиева 2 апреля в Москве

Эдуард Кравцов, тренер российского боксёра Альберта Батыргазиева, сообщил, когда его подопечный проведёт поединок против Гайбатуллы Гаджиалиева из Азербайджана.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Бой у нас переносится на 2 апреля в Москве. Соперник — Гайбатулла Гаджиалиев. Очень хороший, серьёзный боксёр», — цитирует ТАСС тренера. 23-летний Батыргазиев 24 декабря 2021 года победил венесуэльца Франклина Мансанилью техническим нокаутом. Российский боксёр является олимпийским чемпионом 2020 года. Ранее сообщалось, что Алджэмейн Стерлинг поприветствовал российского бойца Петра Яна в США.