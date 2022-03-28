РФС не собирался транслировать матч главной и молодёжной сборных

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В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, почему отсутствовала телевизионная трансляция товарищеского матча национальной сборной с молодёжной командой.
РФС не собирался транслировать матч главной и молодёжной сборных
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Zwahlen / EyeEm

«Трансляции на ТВ, а также открытый доступ для болельщиков не предполагались ни для совместной тренировки национальной и молодёжной сборных, ни для других мероприятий в рамках учебно-тренировочных сборов, прошедших в Новогорске с 21 по 26 марта», — сообщает «РБ Спорт».

По словам представителя РФС, тренировочное занятие сборной 26 марта посетили представители СМИ, а также воспитанники детского дома «Волжский» из Ярославской области и футболисты команд «Спартак» и ЦСКА с церебральным параличом.

Также в РФС подчеркнули, что встречу на футбольном поле главной и молодёжной сборных не стоит считать товарищеским матчем.

«Официально это была совместная тренировка», — уточнили в РФС.

Сборная России с 21 по 26 марта проводила сбор в подмосковном Новогорске. Команда Карпина провела товарищеский матч с молодёжной командой. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу главной сборной. В сборе принимали участие только игроки из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.

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