Карпин назвал задачу работы в сборной России по футболу в условиях санкций

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Валерий Карпин рассказал о главных задачах тренерского штаба сборной России в условиях ограничений со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).
Карпин назвал задачу работы в сборной России по футболу в условиях санкций
  • РИА Новости

«Любой тренер — это, по сути, педагог. Продолжая аналогию: хочется воспитать талантливых учеников, заложить те качества, которые необходимы, на взгляд нашего тренерского штаба, современным футболистам», — цитирует Карпина ТАСС.

Тренер выразил надежду, что Россию в скором времени вернут на международную арену.

«Тогда перед сборной будут стоять ещё и спортивные задачи», — заключил он.

ФИФА запретила российским клубам и сборным участвовать во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.

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