Карпин назвал задачу работы в сборной России по футболу в условиях санкций
- РИА Новости
«Любой тренер — это, по сути, педагог. Продолжая аналогию: хочется воспитать талантливых учеников, заложить те качества, которые необходимы, на взгляд нашего тренерского штаба, современным футболистам», — цитирует Карпина ТАСС.
Тренер выразил надежду, что Россию в скором времени вернут на международную арену.
«Тогда перед сборной будут стоять ещё и спортивные задачи», — заключил он.
ФИФА запретила российским клубам и сборным участвовать во всех международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.