Карпин не исключил вызов на следующий сбор футболистов из европейских клубов

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что, возможно, вызовет игроков из зарубежных клубов на следующий сбор национальной команды.
Карпин не исключил вызов на следующий сбор футболистов из европейских клубов
  • РИА Новости

«Если будет такая возможность, то вызовем игроков из европейских чемпионатов», — цитирует Карпина ТАСС.

Он дал понять, что пока неизвестно, когда состоится следующий учебно-тренировочный сбор.

«Мы обсудили с руководством Российского футбольного союза (РФС) этот вопрос и решили пока не загадывать. Подождём две-три недели, а там посмотрим», — заключил тренер «Ростова».

Сборная России с 21 по 26 марта провела сбор в подмосковном Новогорске. Команда Карпина провела товарищеский матч с молодёжной командой. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу главной сборной. В сборе принимали участие только игроки из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.

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