Карпин не исключил вызов на следующий сбор футболистов из европейских клубов
- РИА Новости
«Если будет такая возможность, то вызовем игроков из европейских чемпионатов», — цитирует Карпина ТАСС.
Он дал понять, что пока неизвестно, когда состоится следующий учебно-тренировочный сбор.
«Мы обсудили с руководством Российского футбольного союза (РФС) этот вопрос и решили пока не загадывать. Подождём две-три недели, а там посмотрим», — заключил тренер «Ростова».
Сборная России с 21 по 26 марта провела сбор в подмосковном Новогорске. Команда Карпина провела товарищеский матч с молодёжной командой. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу главной сборной. В сборе принимали участие только игроки из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.