El Chiringuito TV: хавбек «Реала» Азар пропустит остаток сезона из-за травмы

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Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар из-за травмы не сможет помочь своей команде в сезоне-2021/22.
El Chiringuito TV: хавбек «Реала» Азар пропустит остаток сезона из-за травмы
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

31-летнему бельгийцу предстоит операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости. На восстановление потребуется около пяти недель, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес.

Азар в текущем сезоне в 22 матчах за «Реал» забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Реал» (66 очков) по итогам 29 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. На втором месте располагается «Севилья» (57), на третьем — «Барселона» (54).

Ранее полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал работу главного тренера сине-гранатовых Хави.

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