El Chiringuito TV: хавбек «Реала» Азар пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар из-за травмы не сможет помочь своей команде в сезоне-2021/22.

31-летнему бельгийцу предстоит операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости. На восстановление потребуется около пяти недель, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес.

Азар в текущем сезоне в 22 матчах за «Реал» забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Реал» (66 очков) по итогам 29 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. На втором месте располагается «Севилья» (57), на третьем — «Барселона» (54).

Ранее полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал работу главного тренера сине-гранатовых Хави.