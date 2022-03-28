El Chiringuito TV: хавбек «Реала» Азар пропустит остаток сезона из-за травмы
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31-летнему бельгийцу предстоит операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости. На восстановление потребуется около пяти недель, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес.
Азар в текущем сезоне в 22 матчах за «Реал» забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Реал» (66 очков) по итогам 29 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. На втором месте располагается «Севилья» (57), на третьем — «Барселона» (54).
Ранее полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал работу главного тренера сине-гранатовых Хави.