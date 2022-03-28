Педри оценил работу главного тренера Хави в «Барселоне»

Короткая ссылка
Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал работу главного тренера сине-гранатовых Хави.
Педри оценил работу главного тренера Хави в «Барселоне»
  • Gettyimages.ru
  • © David S. Bustamante/Soccrates

«Хави придаёт нам уверенности во всём. Он знает, какую команду хочет видеть, а игроки его хорошо понимают. Прежде всего он настаивает на необходимости контролировать игру, владея мячом, и мы осознаём это», — цитирует Педри Marca.

6 ноября 2021 года Хави официально стал тренером «Барселоны», подписав трёхлетний контракт. В 29-м туре испанской Примеры каталонская команда разгромила мадридский «Реал» в первом эль класико Хави на посту главного тренера «Барселоны».

Ранее Роналдо заявил, что «Барселона» может добиться большого успеха с Хави.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить