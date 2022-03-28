Педри оценил работу главного тренера Хави в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри прокомментировал работу главного тренера сине-гранатовых Хави.

«Хави придаёт нам уверенности во всём. Он знает, какую команду хочет видеть, а игроки его хорошо понимают. Прежде всего он настаивает на необходимости контролировать игру, владея мячом, и мы осознаём это», — цитирует Педри Marca.

6 ноября 2021 года Хави официально стал тренером «Барселоны», подписав трёхлетний контракт. В 29-м туре испанской Примеры каталонская команда разгромила мадридский «Реал» в первом эль класико Хави на посту главного тренера «Барселоны».

Ранее Роналдо заявил, что «Барселона» может добиться большого успеха с Хави.