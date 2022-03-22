Роналдо: «Барселона» может добиться большого успеха с Хави

Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«В последнее время у каталонцев были проблемы, но с приходом Хави ситуация улучшилась. «Барселона» может добиться большого успеха. Я увидел сильную и агрессивную команду», — цитирует футболиста пресс-служба каталонского клуба.

По его словам, главный тренер «Барсы» Хави очень хорошо справляется со своей работой. Роналдо считает, что испанский специалист много знает о современном футболе.

«Барселона» по итогам 29 туров Примеры набрала 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Реал» «Реал» (66 очков).

«Барселона» 20 февраля разгромили «Реал» в матче 29-го тура со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на разгромную победу над мадридским «Реалом».